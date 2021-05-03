ESENYURT'TAKİ DENETİMLERDE BAKAN YARDIMCISINA CANLI YAYINDA BİLGİ VERİLDİ
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ESENYURT'TAKİ DENETİMLERDE BAKAN YARDIMCISINA CANLI YAYINDA BİLGİ VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy ile görüntülü görüşerek denetim noktasından son bilgileri aktardı.

Esenyurt'ta, İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy ile görüntülü görüşerek denetim noktasından son bilgileri aktardı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlayan tam kapanmaya yönelik polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, 10 ilde yapılan denetim noktalarına canlı bir şekilde bağlanarak son durum hakkında bilgi aldı.

Esenyurt'ta da ilçe girişine kurulan denetim noktasında araç sürücülerinin izin belgeleri kontrol edildi. Denetim noktasına gelerek İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy ile görüşen Esenyurt Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, ilçede yapılan denetimler hakkındaki son durumu aktardı.

ESENYURT'TAKİ DENETİMLERDE BAKAN YARDIMCISINA CANLI YAYINDA BİLGİ VERİLDİ
ESENYURT'TAKİ DENETİMLERDE BAKAN YARDIMCISINA CANLI YAYINDA BİLGİ VERİLDİ
ESENYURT'TAKİ DENETİMLERDE BAKAN YARDIMCISINA CANLI YAYINDA BİLGİ VERİLDİ
ESENYURT'TAKİ DENETİMLERDE BAKAN YARDIMCISINA CANLI YAYINDA BİLGİ VERİLDİ
ESENYURT'TAKİ DENETİMLERDE BAKAN YARDIMCISINA CANLI YAYINDA BİLGİ VERİLDİ
ESENYURT'TAKİ DENETİMLERDE BAKAN YARDIMCISINA CANLI YAYINDA BİLGİ VERİLDİ
ESENYURT'TAKİ DENETİMLERDE BAKAN YARDIMCISINA CANLI YAYINDA BİLGİ VERİLDİ
ESENYURT'TAKİ DENETİMLERDE BAKAN YARDIMCISINA CANLI YAYINDA BİLGİ VERİLDİ
ESENYURT'TAKİ DENETİMLERDE BAKAN YARDIMCISINA CANLI YAYINDA BİLGİ VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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