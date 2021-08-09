Esenyurt'taki cinayete ilişkin 5 kişi gözaltına alındı
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Esenyurt'taki cinayete ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta Libya uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta Libya uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 12 Haziran'da Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir sitede Libya uyruklu Y.T.M.E.'nin (52) bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Afganistan uyruklu Q.Q. (33) isimli şüpheli ile olaya karıştıkları belirlenen, öldürülen kişinin eşi Libya uyruklu A.S.A.Z. (39), Afganistan uyruklu A.R. (32), Y.Ç. (35) ve A.Z. (27) düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 6 Ağustos'ta farklı adreslerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusunda, öldürülen Y.T.M.E.'nin, Mısır'da husumetli olduğu kardeşi tarafından tehdit edildikten sonra İstanbul'a geldiği ve burada emlakçılık yaptığı, olay günü ticari taksi ile ikametinin bulunduğu siteye gelen şüpheliler tarafından kapı girişinde bıçaklı saldırıya uğradığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Z.'nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı, diğer şüphelilerinse "Kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Esenyurt'taki cinayete ilişkin 5 kişi gözaltına alındı
Esenyurt'taki cinayete ilişkin 5 kişi gözaltına alındı
Esenyurt'taki cinayete ilişkin 5 kişi gözaltına alındı
Esenyurt'taki cinayete ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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