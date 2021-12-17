Son dakika: ESENYURT'TA YABANCI UYRUKLULARIN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta gece saatlerinde Suriye uyruklu kişilerden oluşan iki farklı grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Sokakta başlayan Kavga, bir tekel bayiinde devam etti. Tekel bayiinin güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından kaçan şüpheliler polis tarafından aranıyor.

Olay Esenyurt Üçevler Mahallesinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 902. Sokak'ta Suriye uyruklu kişilerden oluşan iki ayrı grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar arasındaki kavgada 2 kişi birbirlerini bıçakla yaraladı. Kavga edenler sokak üzerindeki bir tekel bayiine girerek iş yerini de dağıttı. Tekel bayiinin sahibi Hakan Kılıç durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarını dinledikten sonra güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

BİRBİRLERİNİ BIÇAKLAMIŞLAR

Kılıç, "Talihsiz bir olay oldu burada. Suriyeli iki grup arasında kavga oldu. Birbirlerini bıçaklamışlar. Onlar da can havliyle dükkana atmışlar kendilerini. Dükkanın içinde de arbede yaşandı. Ben de içerideydim. Ayırdık, birini tuttuk diğerini dışarı attık. Ambulans gelene kadar da bekledik. Saat 01.30'da meydana geldi olay. Sürekli oluyor burada bu tür olaylar. Zararımız var bin 500, 2 bin liralık malımızı çöpe attık. Yazık günah" dedi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekipleri kavga sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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