Son Dakika | Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
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Son Dakika | Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Son Dakika | Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Polis ekiplerinin Esenyurt'ta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir binanın çatı katına saklanan ve sokak içerisinde toprağa gömülmüş halde bonzai ele geçirildi.

Polis ekiplerinin Esenyurt'ta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir binanın çatı katına saklanan ve sokak içerisinde toprağa gömülmüş halde bonzai ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sokak içerisinde uyuşturucu madde saklandığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aynı gün saat 11.00 sıralarında sokakta yaptığı çalışmalar sonucunda, bir binanın çatı gider borusuna saklanmış vaziyette 2 poşet ile yine aynı sokakta toprağa gömülü halde 1 poşet olmak üzere toplam ağırlığı 130 gram gelen 3 poşet bonzai maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri E.Ö. isimli şüpheli şahsın sakladığı tespit edildi. Şahıs aynı gün Hürriyet Mahallesi'nde bulunan adresinde yakalanarak gözaltına alındı. E.Ö., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü. - İSTANBUL

Son Dakika | Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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