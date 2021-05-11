Son dakika... ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta, gerçekleştirilen operasyonda farklı türlerde yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Esenyurt'ta, gerçekleştirilen operasyonda farklı türlerde yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta farklı adreslerde bulunan site içindeki dairelere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, narkotik köpekleriyle dairelerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda farklı türlerde yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu ve uyuşturucuyu paketlemeye yarayan kilitli poşet ile hassas terazi ele geçirildi. Adreslerde yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı