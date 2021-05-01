Son dakika... Esenyurt'ta trafikte bir sürücüyü darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberler... Esenyurt'ta trafikte tartıştıkları Arda Erdabak'ı darbederek ağır yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta trafikte tartıştıkları Arda Erdabak'ı darbederek ağır yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Süleyman Demirel Caddesi'nde Erdabak'ı yol verme tartışması üzerine çıkan kavgada darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Deniz G. ve Ahmetcan G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kasten öldürmeye teşebbüsten işlem gören zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Arda Erdabak'ın beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir