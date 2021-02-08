Son dakika haberleri... Esenyurt'ta tadilatta olan kafeye koronavirüs baskını
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Son dakika haberleri... Esenyurt'ta tadilatta olan kafeye koronavirüs baskını

08.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:14
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta tadilatta olan kafeye koronavirüs baskını

Son dakika gündem haberi: ESENYURT'ta Nijerya uyruklu bir kişiye ait tadilatta olan kafede yapılan müzikli eğlenceye polis ekipleri baskın düzenledi.

ESENYURT'ta Nijerya uyruklu bir kişiye ait tadilatta olan kafede yapılan müzikli eğlenceye polis ekipleri baskın düzenledi. Baskın sonucu 12 kişiye toplam 41 bin 628 lira para cezası kesildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tadilatta gibi gösterilen bir kafede koronavirüs tedbirlerine rağmen eğlence düzenlediği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren ekipler, kapısında "Tadilattayız" yazan kafeye baskın düzenledi. İş yerinin sahibi Nijeryalı vatandaşla beraber 12 kişinin içeride eğlenerek koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıldığı ortaya çıktı. Kafedeki 12 kişiye toplam 41 bin 628 lira para cezası uygulandı ve iş yeri mühürlendi.


Son dakika haberleri... Esenyurt'ta tadilatta olan kafeye koronavirüs baskını
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta tadilatta olan kafeye koronavirüs baskını
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta tadilatta olan kafeye koronavirüs baskını
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta tadilatta olan kafeye koronavirüs baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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