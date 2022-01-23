ESENYURT'TA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERADA - Haberler
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ESENYURT'TA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Esenyurt'ta buzlanan yollarda kayan sürücülerin yaşadıkları kaza anları kameralara yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre içerisinde bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşadı. Esenyurt'ta sabahın erken saatlerinde araçlarıyla trafiğe çıkan sürücüler buzlanan yollarda kaza yapmamak için büyük çaba harcadı. Bazı sürücüler de kontrolü kaybederek başka araçlara çarptı, kaldırıma çıktı. Ara caddelerde seferde olan İETT otobüsleri yolda kaldı. Yaşanan kaza anlarından bazıları anbean kaydedilirken bazıları da güvenlik kameralarına yansıdı.

ESENYURT'TA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERADA

ESENYURT'TA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERADA

ESENYURT'TA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Esenyurt, kar, Güncel, Haber

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