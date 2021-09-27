Son dakika! Esenyurt'ta silahlı kavga kamerada (1)
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Son dakika haberler... Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir pastanedeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir pastanedeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anları ve saldırganların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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