Son dakika! Esenyurt'ta silahlı kavga kamerada (1)

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir pastanedeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anları ve saldırganların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Fotoğraf)