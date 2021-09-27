Son dakika! Esenyurt'ta silahlı kavga kamerada (1) - Haberler
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Son dakika! Esenyurt'ta silahlı kavga kamerada (1)

Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci - Haberler | Güncel
Son dakika! Esenyurt'ta silahlı kavga kamerada (1)

Son dakika haberler... Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir pastanedeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir pastanedeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anları ve saldırganların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Fotoğraf)


Son dakika! Esenyurt'ta silahlı kavga kamerada (1)

Son dakika! Esenyurt'ta silahlı kavga kamerada (1)

Son dakika! Esenyurt'ta silahlı kavga kamerada (1)

Son dakika! Esenyurt'ta silahlı kavga kamerada (1)

Son dakika! Esenyurt'ta silahlı kavga kamerada (1)

Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci - Son Dakika Haberleri
Son dakika... ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA KAMERADA (1)

Son dakika... ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA KAMERADA (1)
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Haber: Son dakika! Esenyurt'ta silahlı kavga kamerada (1) - Haberler
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