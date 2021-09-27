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Son dakika... ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA KAMERADA (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA KAMERADA (1)

Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir pastanedeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir pastanedeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anları ve saldırganların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Kavga anları

-Şüphelilerin kaçması

-Yerde yatan bir yaralı


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA KAMERADA (1) - Haberler
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