Son dakika... ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA KAMERADA (1)
Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir pastanedeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir pastanedeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anları ve saldırganların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü dökümü:
-------------Kavga anları-Şüphelilerin kaçması-Yerde yatan bir yaralı
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