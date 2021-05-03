ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA; 1 YARALI

Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.15 sıralarında, Güzelyurt Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirsiz 3 kişi, Doğukan Çalışır'a ait işyerinin önüne geldi. Biri içeri girip, Çalışır ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli, Çalışır'a tabancayla ateş etti. Doğukan Çalışır, bel, bacak ve sırtına isabet eden 4 kuşunla yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çalışır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı