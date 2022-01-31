Son dakika... Esenyurt'ta silahla yaralanma olayında şoke eden görüntü - Haberler
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Son dakika... Esenyurt'ta silahla yaralanma olayında şoke eden görüntü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Esenyurt'ta silahla yaralanma olayında şoke eden görüntü

Son dakika haberler... Esenyurt'ta sokak ortasında bir genci silahla vuran şahıs, daha sonra yerde yaralı olarak yatan adamın videosunu çektiği ortaya çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta sokak ortasında bir genci silahla vuran şahıs, daha sonra yerde yaralı olarak yatan adamın videosunu çektiği ortaya çıktı.

Olay öğlen saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşanmıştı. Bir şahıs tanımadığını ileri sürdüğü bir başka adam tarafından sokak ortasında silahla ayağından vurulmuştu. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken polisin şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Silahla vurup yerde videosunu çekti

Olaydan sonra adamı bacağından vuran şahsın yerde yaralı haldeyken videosunu çektiği ortaya çıktı. Olayın nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Esenyurt, 3. Sayfa, Haber

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