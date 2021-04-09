Son dakika gündem: ESENYURT'TA LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
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Son dakika gündem: ESENYURT'TA LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ESENYURT'TA LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA-Lüks otomobilin yanına kendi araçlarını park eden hırsızlar saniyeler içinde hayalet göstergeyi çaldı.

ESENYURT'TA LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

-Lüks otomobilin yanına kendi araçlarını park eden hırsızlar saniyeler içinde hayalet göstergeyi çaldı.

Ersan SAN - Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta 3 şüpheli park halindeki otomobilin hayalet göstergesini çalarak kayıplara karıştı. Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, bu sabah saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli 34 ZY 9131 plakalı otomobillerini, lüks otomobilin yanına park etti. Şüphelilerden biri kendi aracından inip, park halindeki otomobilin içine bindi. Otomobilin hayalet göstergesini çaldı. Şüphelilerin seslerini duyan vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Burada oturan bir kişi cep telefonu kamerasıyla kayda girdi. Görüntülere bir şüphelinin hayalet göstergeyi çaldığı ve diğer şüphelilerin geldikleri otomobilde oturup ona yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Son dakika gündem: ESENYURT'TA LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika gündem: ESENYURT'TA LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika gündem: ESENYURT'TA LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika gündem: ESENYURT'TA LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika gündem: ESENYURT'TA LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika gündem: ESENYURT'TA LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika gündem: ESENYURT'TA LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika gündem: ESENYURT'TA LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika gündem: ESENYURT'TA LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika gündem: ESENYURT'TA LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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