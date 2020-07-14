Son dakika... ESENYURT'TA KAZAYI PROTESTO EDEN MAHALLELİ TEM BAĞLANTI YOLU'NU TRAFİĞE KAPATTI Son dakika güncel haberine göre (Havadan görüntülerle) ESENYURT'TA KAZAYI PROTESTO EDEN MAHALLELİ TEM BAĞLANTI YOLU'NU TRAFİĞE KAPATTIErsan SAN/İSTANBUL,(DHA)- Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeyen kişiye bir aracın çarpmasının ardından mahalleli protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı.

(Havadan görüntülerle) ESENYURT'TA KAZAYI PROTESTO EDEN MAHALLELİ TEM BAĞLANTI YOLU'NU TRAFİĞE KAPATTI Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeyen kişiye bir aracın çarpmasının ardından mahalleli protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı. Kaza Esenyurt Gök Evler Mahallesi Hadımköy TEM Bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ali Çekinmez'e bir araç çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen 50 mahalleli kazayı protesto etmek amacıyla yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 10 dakika yolu çift yönlü olarak kapatılan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler grup üyelerini yolu açmaları konusunda uyardı. Mahalleliler uyarıların ardından yolu trafiğe açtı. Grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı. KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çekinmez'e bir aracın çarptığı görülüyor. Kaynak: DHA