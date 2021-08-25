Son dakika: Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen kadına bir aracın çarpma anları güvenlik kameralarına yansıdı
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Son dakika: Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen kadına bir aracın çarpma anları güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika: Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen kadına bir aracın çarpma anları güvenlik kameralarına yansıdı
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen kadına çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen kadına çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü adliyeye sevk edildi.

Mehterçeşme Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle hafif ticari araç kaldırımda yürüyen N.K.'ye çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, inceleme sonucunda kazaya karışan B.E.'yi yakaladı. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün kadına çarpıp kaçma anları yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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Son dakika: Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen kadına bir aracın çarpma anları güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
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