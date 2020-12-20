Son dakika! ESENYURT'TA KAHVEHANEYE KORONA BASKINI

ESENYURT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehaneye düzenlenen baskında 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta dün saat 21.50 sıralarında bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler yaptıkları denetimde kahvehanede kumar oynanmadığı ancak içerde bulananların sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını tespit etti. Polis, 24 kişiye 3 bin 150 liradan olmak üzere toplam 75 bin 600 lira para cezası kesti. Kahvehane zabıta tarafından mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı