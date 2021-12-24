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Son dakika... Esenyurt'ta kadın cinayeti... Adım adım takip etti, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta kadın cinayeti.

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ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta kadın cinayeti... Adım adım takip etti, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL - Esenyurt'ta market alışverişi yapmak için dışarıya çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, daha önce internet üzerinden tanıştığı ve takıntılı olduğu iddia edilen adam tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren zanlı kaçarken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 19: 00 sıralarında Esenyurt İstiklal mahallesinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, evinden markete çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, parkın içinden geçtiği sırada daha önce internetten tanıştığı bir adamın saldırısına uğradı. 15 yerinden Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Meryem Yılmaz hayatını kaybetti.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı

Polis ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. 40 yaşlarında şüpheli bir şahsın olaydan önce çevrede dolaştığını öğrenen ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bıçaklanan kadının yerdeki hali ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika... Esenyurt'ta kadın cinayeti... Adım adım takip etti, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Son dakika... Esenyurt'ta kadın cinayeti... Adım adım takip etti, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Son dakika... Esenyurt'ta kadın cinayeti... Adım adım takip etti, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

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İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - Son Dakika Haberleri

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