Son dakika... Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada
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Son dakika... Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: - (Özel) Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada İki aile arasında çöp dökme nedeniyle çıkan sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü Esenyurt'ta iki aile arasında çöp dökme nedeniyle sopalı kavga çıktı.

- (Özel) Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada

İki aile arasında çöp dökme nedeniyle çıkan sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - Esenyurt'ta iki aile arasında çöp dökme nedeniyle sopalı kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki aile arasında çöp dökme sebebiyle tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışma, iki aileden şahısların birbirlerine saldırması ile kavgaya dönüştü. Taraflar çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken, olayda mahalle savaş alanına döndü. O dakikalar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Son dakika... Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada
Son dakika... Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada
Son dakika... Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada
Son dakika... Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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