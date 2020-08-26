Son dakika... ESENYURT'TA HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM ÖLDÜ
Son dakika gelişmesine göre ESENYURT'ta hafriyat kamyonun çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
26.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:47
ESENYURT'ta hafriyat kamyonun çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı Avcılar istikametinde yaşandı. Esat Gökçe (75) eşiyle birlikte yoldan karşıya geçmek istedi. Gökçe'nin eşi karşıya geçip kaldırımda eşini bekledi. Esat Gökçe karşıya geçmek istediği sırada kendisi fark etmeyen hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü M.S. gözaltına alındı. - İstanbul
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Kaynak: DHA