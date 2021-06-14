Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Haberler | 3. Sayfa

Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı Esenyurt'ta kırmızı ışık ihlali yapan motosikletliye seyir halindeki otomobil çarptı.

Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kırmızı ışık ihlali yapan motosikletliye seyir halindeki otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsünün havada savrulduğu ve ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi kırmızı ışık ihlali yapan bir motosiklet sürücüsü o sırada seyir halinde olan araca çarparak havada takla attı. Motosikletli ışıkta bekleyen bir taksinin ön camına düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler ağır yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırılırken motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili çevrede güvenlik kamerası da araştırarak çalışmalarına başladı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü aracın çarpmasıyla havaya savruluyor.

Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı
Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı
Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı
Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı
Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı
Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

Otobüsle araç kafa kafaya çarpıştı, feci kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı
Otobüsle araç kafa kafaya çarpıştı, feci kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı
İki aracın çarpışması sonucu can pazarı yaşandı: 10 yaralı
İki aracın çarpışması sonucu can pazarı yaşandı: 10 yaralı
Piknik dönüşündeki feci kazada otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Piknik dönüşündeki feci kazada otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Hande Ataizi Tuğrul Tülek Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:40:10. #1.14#

title