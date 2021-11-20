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Son dakika! ESENYURT'TA FECİ KAZA -2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! ESENYURT'TA FECİ KAZA -2

Gelen son dakika haberlerine göre Erol DEĞİRMENCİ / ESENYURT TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonuyla cip çarpıştı.

Erol DEĞİRMENCİ/ ESENYURT Tem Otoyolu'nda hafriyat kamyonuyla cip çarpıştı. Feci kazada cipteki bir kadın ölürken, anne ve bebeği ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförünün olay yerinden kaçtı.

Kaza nedeniyle trafikte aksama oldu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri


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