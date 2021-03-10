Son dakika: Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı-1
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Son dakika: Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı-1

10.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:04

Son dakika haberler: ESENYURT'ta, evin camının kırıldığını görünce hırsız girdiğinden şüphelenen polis ekipleri, daireye girip arama yaptı.

ESENYURT'ta, evin camının kırıldığını görünce hırsız girdiğinden şüphelenen polis ekipleri, daireye girip arama yaptı. Dairenin içinde biri olduğunu fark eden ekipler, hırsızlık şüphelisini battaniyenin altında saklanırken yakaladı.

Olay, geçtiğimiz ay Esenyurt Osman Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi. Evin kapısını çaldıklarında kimsenin açmaması üzerine polis ekipleri, daireye tırmanarak girdi. İçerde eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı. Battaniyenin kıpırdadığını fark eden ekipler, şüpheliyi saklanırken yakaladı. Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
Son dakika: Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı-1
Son dakika: Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı-1
Son dakika: Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı-1
Son dakika: Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı-1
Son dakika: Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı-1
Son dakika: Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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