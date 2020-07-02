Son dakika... Esenyurt'ta düğünler halaysız başlıyor
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Son dakika... Esenyurt'ta düğünler halaysız başlıyor

Son dakika haberine göre Esenyurt Belediyesi bünyesindeki düğün salonları, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında, yeniden faaliyetlerine başlıyor.

Son dakika... Esenyurt'ta düğünler halaysız başlıyor
02.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:27

Esenyurt Belediyesi bünyesindeki düğün salonları, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında, yeniden faaliyetlerine başlıyor. Korona virüse karşı gerekli tüm önlemlerin alındığı salonlarda, kapasitenin yarısı kadar davetli kabul edilerek, sadece gelin ve damadın dans etmesine izin verilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Temmuz'da yayımladığı genelge kapsamında, Esenyurt Belediyesi'ne ait düğün salonları da yeniden faaliyete başlıyor. Esenyurt Belediyesi ekipleri, Cumartesi günü yapılacak ilk düğün öncesi gerekli önlemleri alarak, salonlarda hazırlıklarını tamamladı. Önlemler kapsamında, kapasitenin yarısı kadar davetli kabul edilecek olan salonlarda, davetliler oyun oynayamayacak, takı töreni yapılmayacak. Maskesiz girişe izin verilmeyen salonlarda, davetlilerin ateşleri ölçülerek içeri girişleri sağlanacak.

Salonlar her törenden sonra dezenfekte edilecek

Esenyurt Belediyesi bünyesinde bulunan salonlar, günlük olarak yapılan dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin yanı sıra her törenden sonra havalandırılarak, masa ve sandalyeler dezenfekte edilecek. Önlemler kapsamında, masa ve sandalyeler arası mesafelerin belirlendiği salonlarda, masalara kişi sayısına göre el dezenfektanları yerleştirilerek, salon girişlerine, ortak alanlara ve oyun pistlerine sosyal mesafeye uyarıları yapıştırıldı.

"Gerekli tüm önlemleri aldık"

Korona virüse karşı salonlarda gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı Sorumlusu Deniz Kazan, "İçişleri Bakanlığı'nın 1 Temmuz itibariyle yayımlamış olduğu genelge kapsamında, belediyemize ait düğün salonlarında tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Genelgede belirtildiği gibi, masalarımız arasında 1 buçuk metre, sandalyeler arasında 60 santimetrenin üzerinde boşluklar bıraktık. Düğün salonlarımızın girişlerinde ve salonlardaki masalara gelecek misafirlerimizin sayısı kadar el dezenfektanı koyduk, boş alanlara ise sosyal mesafe uyarıları yapıştırdık" dedi.

"Düğünlerde oyun oynanamayacak"

Düğün salonlarının kapasitesinin yarısı kadar davetli kabul edileceğini belirten Kazan, "Düğünler arasında 2 saatlik bir süre bulunmakta, bu süre içerisinde salonlarımız yeniden dezenfekte edilecek. Düğünlerde oyun oynanmayacak, sadece gelin ve damadın dans etmesine izin verilecek. İstenirse gelen misafirlerimize canlı müzik dinletisi yapılabilecek. Takı törenlerimiz yapılmayacak. Davetliler gelin damatla temas etmeden kurulan sandık içerisine takılarını koyabilecekler. Misafirlerimizden kendi sağlıkları için sosyal mesafe kuralına uymalarını önemle ricada bulunuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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