Esenyurt'ta bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

AA - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Irmak Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın daire olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının neden olduğu dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, bodrum katında hasara neden oldu.

Esenyurt'ta bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

AA - Son Dakika Haberleri

Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title