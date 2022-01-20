Esenyurt'ta bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Irmak Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın daire olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının neden olduğu dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, bodrum katında hasara neden oldu.