Son dakika! Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kurye hayatını kaybetti
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Son dakika! Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kurye hayatını kaybetti

Son dakika! Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kurye hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kurye yaşamını yitirdi.

Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kurye yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, yemek firmasında kurye olarak çalışan 35 yaşındaki Ekrem D., 10 Mayıs'ta Akçaburgaz Mahallesi'nde bir fabrikaya gitti.

Kat değiştirmek için asansöre binen Ekrem D., kabinin olmadığını fark edemeyerek yaklaşık 10 metrelik asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ekrem D'nin, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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