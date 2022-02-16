Son dakika: Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunun yanındaki binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika: Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunun yanındaki binada çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunun yanındaki binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: ESENYURT'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Esenyurt'ta bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki binada yangın çıktı. Çatısı yanan 3 katlı binanın, akaryakıt istasyonunun yönetim binası ve market olarak kullanıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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