Esenyurt'ta 4 katlı iş merkezinin çatısında yangın - Haberler
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Esenyurt'ta 4 katlı iş merkezinin çatısında yangın

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Esenyurt'ta 4 katlı iş merkezinin çatısında yangın

ESENYURT'ta, 4 katlı iş merkezinin çatısında kaynak çalışması sırasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, 4 katlı iş merkezinin çatısında kaynak çalışması sırasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 11.45 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesinde bulunan 4 katlı iş merkezinin çatısında çıktı. İşçilerin kaynak yaptığı sırada çatıdaki malzemeler tutuştu. Kısa sürede alevler çatının bir kısmını kaplarken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatıda hasar meydana geldi. Çatının alev alev yanması ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangını anlatan Güven Ağar, "Yukarıda tadilat vardı. Malzemeleri söküyorlardı. Kaynaktan dolayı yangın çıktı. Yaralı veya dumandan etkilenen yok. Yangın büyüktü çok duman vardı" dedi.


Esenyurt'ta 4 katlı iş merkezinin çatısında yangın

Esenyurt'ta 4 katlı iş merkezinin çatısında yangın

Esenyurt'ta 4 katlı iş merkezinin çatısında yangın

Esenyurt'ta 4 katlı iş merkezinin çatısında yangın

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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