ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA KORKUTAN YANGIN - Haberler
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ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan yangın sonucu dairede hasar meydana geldi.

Fatih Mahallesi 853. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Mahalle sakinleri, itfaiye ekipleri gelene kadar hortumla yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alev alev yanan daireye müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında dairede hasar meydana geldi. Yangın anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde mahalle sakinleri yangını söndürme için hortumla su tutarken, sokaktan panik sesleri yükseliyor.

"HORTUMLA MÜDAHALE ETTİK"

Yangını söndürmek için müdahale eden mahalle sakinlerinden Ozan Gören, "Evde oturuyorduk. Aşağıdan sesler geldi. Çıktık balkona, abla bağırıyordu. İndik aşağıya yardıma. Ayhan abimiz kapıyı kırdı. Yangının arka tarafta olduğunu öğrendik. Arkaya gittik, hortumla su tuttuk, söndürmeye çalıştık. Sonra itfaiye geldi, söndürdü yangını" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ek Görüntü:

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Yangın çıkan daireden yükselen alevler

Hortumla yangını söndürmeye çalışanlar

Vatandaşların panik anları

Genel ve detaylar

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Yangının çıktığı bina

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Polisin önlemi

Vatandaş ile röp.

Genel ve detaylar

ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA KORKUTAN YANGIN

ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA KORKUTAN YANGIN

ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA KORKUTAN YANGIN

ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA KORKUTAN YANGIN

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