Son dakika! Esenyurt'ta 3 yaşındaki küçük çocuk arabanın altında kalarak hayatını kaybetti

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta annesinin peşinden koşarak yola atlayan çocuğa araba çarptı. Yaşanan kazada aracın altında kalan 3 yaşındaki A.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan o feci kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1869 sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Annesinin bir arkadaşına emanet ettiği A.G (3) isimli küçük çocuk, aniden yola fırladı. O sırada sokakta seyir halinde bulunan 34 UBV 19 plakalı aracın sürücüsü, duramayarak küçük çocuğa çarptı. Kazanın etkisi ile aracın altında kalan A.G., çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.G'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği kaza anları, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çocuk sapsarı olmuştu"

Kaza anını anlatan Sebahattin Aksoy, "Ben çocuğun sesini duydum. Gittim baktım, çocuk arabanın altında sapsarı olmuş. Durumu çok ağır görünüyordu. Ambulans geldi ve çocuğu hastaneye götürdü" dedi. - İSTANBUL