Son dakika... Esenyurt'ta 18. kattan düşen adam hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Esenyurt'ta 18. kattan düşen adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Esenyurt'ta 18. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Esenyurt'ta yaşadığı lüks sitenin 18. katından düşen yabancı uyruklu adam, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta yaşadığı lüks sitenin 18. katından düşen yabancı uyruklu adam, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nijerya uyruklu C.W. isimli bir adam, yaşadığı apartmanın 18. katından düştü. Adamın yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan adama müdahale etti. Bir süre kalp masajı yapılan Nijerya uyruklu adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan şüpheli ölümle ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, sağlık ekiplerinin yerde yatan adama müdahale ettiği o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar kavgaya tutuştu! Silahını çıkaran şahıs 1 kişiyi öldürdü, 2'sini yaraladı

Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar kavgaya tutuştu! Silahını çıkaran şahıs 1 kişiyi öldürdü, 2'sini yaraladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Sezai Temelli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Şevval Şahin Amelia Hamlin
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Bülent Uygun Cüneyt Çakır Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Esenyurt'ta 18. kattan düşen adam hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 12:32:27. #1.17#