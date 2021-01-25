Son dakika: Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti
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Son dakika: Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti

25.01.2021 10:50 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:54
Son dakika: Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre ESENYURT'ta 11 katlı otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta 11 katlı otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Otel odasında bulunan biri genç kızın kuzeni 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Olay saat 04.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 17 yaşındaki Zerda Curka 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Curka'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları biterken polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Son dakika: Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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