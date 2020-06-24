Son Dakika | Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: "300 bina selden etkilendi"
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Son Dakika | Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: "300 bina selden etkilendi"

Gelen son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı Pınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Pınar Mahallesi'nde 137 civarında bina etkilenirken, Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi.

Son Dakika | Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt:
24.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:46

Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı Pınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Pınar Mahallesi'nde 137 civarında bina etkilenirken, Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi. Çalışmalar tamamlanana kadar burada vatandaşların ikamet etmesine izin vermeyeceğiz. Tekrar aynı durumun yaşanma ihtimali var" açıklamasında bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel baskınının ardından sahada inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Sel baskınının meydana geldiği saatlerden itibaren gece boyunca alanda çalışmalara katılan Başkan Bozkurt, geçici süreyle otele yerleştirilen vatandaşların, evlerinin tahliye ve temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından diğer ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Sel felaketinin yaşandığı Pınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Bozkurt, "Pınar Mahallesi'nde 137 civarında bina etkilenirken, Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi. Sorunun ana kaynağı çarpık kentleşmedir. Yanlış imar uygulamaları yüzünden alt yapı suyu kaldıramadığı için binalar su ve selin etkisinde kaldı" açıklamasında bulundu.

Sorunu bölgede yaşayan birisi olarak bildiğini belirten Başkan Bozkurt, "Göreve geldiğim ilk günden itibaren İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile iletişime geçerek İSKİ ile bir çalışma başlattık. Yapılmış bir proje vardı, o projenin bazı bölümleri revize edilerek uyarlandı. Çalışmalar tekrar başlayacak. Şantiye 10 gün önce kuruldu. Ekiplerimiz yolları ve evleri temizlemeye devam ediyor. Vatandaşımızın yanında yer aldık. İhtiyaçları karşılanacak. Vatandaşların öncelikli ihtiyaçları için belirli miktar bir yardım yapılacak. Daha sonra biz bu derenin ıslahını yapmaya devam edeceğiz. Çalışmalar yaz sonuna kadar bitecek. Çalışmalar tamamlanana kadar burada vatandaşların ikamet etmesine izin vermeyeceğiz. Tekrar aynı durumun yaşanma ihtimali var. Çok şükür sabah oldu. Gece olsa daha büyük sorunlar olabilirdi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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