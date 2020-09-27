Son dakika... Esenler'de silahla yaralama: 3 yaralı
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Son dakika... Esenler'de silahla yaralama: 3 yaralı

27.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:58
Son dakika... Esenler'de silahla yaralama: 3 yaralı

Son dakika haberleri: Esenler'de boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ile 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Esenler'de boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ile 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi'nde bulunan bir evde, Süleyman K. eşi Şengül K. ile Güzel K. ve Yıldız K.'yi silahla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli Süleyman K., yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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