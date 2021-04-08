Son dakika haber | Esenler'de park halindeki araç alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Esenler'de park halindeki araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Esenler'de park halindeki araç alev alev yandı Esenler'de park halinde bulunan bir hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenler'de park halindeki araç alev alev yandı

İSTANBUL - Esenler'de park halinde bulunan bir hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç kısa sürede alev topuna dönerken bu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay öğle saatlerinde Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan bir hafif ticari aracın motor kısmında yanma meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ancak yanma kısa sürede tüm aracı sardı. Kısa sürede alev topuna dönen araç olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin

müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Son dakika haber | Esenler'de park halindeki araç alev alev yandı
Son dakika haber | Esenler'de park halindeki araç alev alev yandı
Son dakika haber | Esenler'de park halindeki araç alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Esenler'de park halindeki araç alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:59:06. #1.16#
title