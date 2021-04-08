Son dakika haber | Esenler'de park halindeki araç alev alev yandı

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Gelen son dakika haberlerine göre Esenler'de park halindeki araç alev alev yandı Esenler'de park halinde bulunan bir hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenler'de park halindeki araç alev alev yandı

İSTANBUL - Esenler'de park halinde bulunan bir hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç kısa sürede alev topuna dönerken bu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay öğle saatlerinde Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan bir hafif ticari aracın motor kısmında yanma meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ancak yanma kısa sürede tüm aracı sardı. Kısa sürede alev topuna dönen araç olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin

müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR