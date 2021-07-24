Son dakika: ESENLER'DE KAZAYI KONTROL ETMEK İÇİN OTOMOBİLDEN İNEN YOLCUYA MİNİBÜS ÇARPTI

Son dakika gündem haberi... ESENLER'DE otomobil ile minibüsün karıştığı kazada, araçları kontrol etmek için otomobilden inen yolcuya bir başka minibüs çarptı.