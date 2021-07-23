Esenler'de çocuklar bayram etti
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Esenler'de çocuklar bayram etti

Esenler'de çocuklar bayram etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Dörtyol Meydanı'nda düzenlediği "Yaz Neşesi" programıyla miniklere sinema keyfi yaşattı ve birbirinden renkli etkinlikler düzenledi.

Esenler Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Dörtyol Meydanı'nda düzenlediği "Yaz Neşesi" programıyla miniklere sinema keyfi yaşattı ve birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. 30 Temmuz'a kadar devam edecek "Açık Hava Yazlık Sinema Günleri" kapsamında yetişkinler için de sinemanın sevilen yapımları meraklılarıyla buluşacak.

Esenler Belediyesi, bu bayram da minikler için birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında minikler gün boyu bilgi yarışmaları, çocuk şarkılarının seslendirildiği konserler, animasyon ve jonglör gösterileriyle eğlence dolu anlar yaşadı. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklere bir hayli ilgi gösteren minikler, akşamları ise aileleriyle birlikte açık havada sinema keyfinin tadını çıkarak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ

Her akşam saat 21.00'de gerçekleşen film gösterimlerinde "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?, Oyuncak Hikayesi-4, Aslan Kral ve Bizim İçin Şampiyon" yapımları meraklılarıyla buluştu. 30 Temmuz'a dek devam edecek Açık Hava Yazlık Sinema Günleri kapsamında "Yol Arkadaşım-2, Organize İşler Sazan Sarmalı, Hedefim Sensin, Eltilerin Savaşı, Bana Masal Anlatma" gibi filmler beyaz perdede vatandaşların ilgisine sunulacak.

(Sümeyye İnal/İHA)

Esenler'de çocuklar bayram etti
Esenler'de çocuklar bayram etti
Esenler'de çocuklar bayram etti
Esenler'de çocuklar bayram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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