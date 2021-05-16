Son dakika... Esenler'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika... Esenler'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Esenler'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Esenler'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Esenler'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Nine Hatun Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çatıda hasar oluştu.

Bu arada, yangına şampiyonluk kutlaması sırasında atılan maytabın neden olduğu iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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