Esenler'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

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Esenler'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi 142. Sokak'taki 6 katlı bir apartmanın giriş katında elektrik panosundan yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle bina boşaltılırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney