Son Dakika | Esed rejimi 5 askerinin DEAŞ saldırısında öldüğünü açıkladı

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin doğusundaki Bediye bölgesinde terör örgütü Deaş'ın saldırısında 5 askerinin öldüğünü, 20'sinin yaralandığını duyurdu.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, Humus ilinin doğusundaki Bediye (çöl) bölgesinde varlık gösteren DEAŞ üyeleri dün akşam saatlerinde Esed rejiminin askeri konvoyuna saldırı düzenledi.

Rejim saflarında yer alan 5 asker öldü, 20 asker yaralandı.

DEAŞ, Deyrizor ve Humus illerinde sık sık Esed rejimi ve İran milislerini hedef alıyor.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus'un doğusu ve Deyrizor'un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

AA / Ömer Koparan - Son Dakika Haberleri

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