Son dakika... Esed güçleri, ABD konvoyunun Kamışlı'daki bir köye girişini havaya ateş açarak engelledi
AA, Eşref Musa - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Beşşar Esed rejimi güçleri, Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinin doğusundaki Hirbet Amo köyüne girmeye çalışan ABD konvoyunu havaya ateşe açarak engelledi.
Beşşar Esed rejimi güçleri, Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinin doğusundaki Hirbet Amo köyüne girmeye çalışan ABD konvoyunu havaya ateşe açarak engelledi.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, rejim güçleri, 3 zırhlı araçtan oluşan ABD konvoyunun Kamışlı'nın Hirbet Amo köyünden geçmesine izin vermedi.
Esed rejimi güçleri, konvoyun girişini engellemek için havaya yoğun ateş açtı. Bunun üzerine ABD konvoyu geri dönmek zorunda kaldı.
AA / Eşref Musa - Güncel