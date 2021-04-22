Son dakika! ESCEVDER 'Çim adam' dağıtarak Çocuk Bayramını kutladı
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Son dakika! ESCEVDER 'Çim adam' dağıtarak Çocuk Bayramını kutladı

Son dakika! ESCEVDER 'Çim adam' dağıtarak Çocuk Bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber: Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER )Yönetim Kurulu üyeleri ve çevre dostları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için çocuklara çim adam dağıttı.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER )Yönetim Kurulu üyeleri ve çevre dostları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için çocuklara çim adam dağıttı.

Bayramı, çocukların pandemi koşullarında kutlayamama durumunu göze olan ESCEVDER, çocuklara doğayı sevdirmek, doğayı korumayı küçük yaşta aşılamak amacıyla çim adam dağıttı. Konu ile ilgili konuşan ESCEVDER Başkanı Sadık Yurtman, şunları söyledi:

"Çim adamı herkesin bildiği ve sulayınca çim çıkacak olan bir ürün olup, çim adam sayesinde çocuklarımızın doğa ile buluşmasını, sevmesini amaçlanan bu etkinlik ile şanslı olan ve çim adama kavuşan çocuklarımızın doğa sevgisini diğer çocuklara aşılaması inancını taşımaktayız. ESCEVDER olarak orman alanlarının yok olmaması, suyumuzun israf edilmemesi, havamızın kirletilmemesi ve çevremizin yaşanabilir bir doğa harikası olması için bundan önce yaptığı çalışmalarını bundan da kararlılıkla sürdüreceğini ve çocuklarımızın, torunlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." - ESKİŞEHİR

Son dakika! ESCEVDER 'Çim adam' dağıtarak Çocuk Bayramını kutladı
Son dakika! ESCEVDER 'Çim adam' dağıtarak Çocuk Bayramını kutladı
Son dakika! ESCEVDER 'Çim adam' dağıtarak Çocuk Bayramını kutladı
Son dakika! ESCEVDER 'Çim adam' dağıtarak Çocuk Bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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