Esad rejiminden Dera'ya topçu saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı
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Esad rejiminden Dera'ya topçu saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'de Esad rejiminin ülkenin güneyindeki Dera'ya düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejiminin ülkenin güneyindeki Dera'ya düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi, ülkenin güneyindeki Dera kentine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği, 1 sivilin de yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu çevredeki evlerde ağır hasar oluştuğu belirtildi. Saldırılar nedeniyle bölgeden dumanlar yükselirken, halkın evlerinden kaçmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Esad rejimi güçleri, aylardır Dera'da kuşatma altındaki bölgelere yönelik saldırılar düzenliyor. Uluslararası Af Örgütü tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, Esad rejimine, Dera'ya insani yardımların ulaşmasına izin vermeleri için çağrıda bulunmuştu.

(Yousef Talha/İHA)

Esad rejiminden Dera'ya topçu saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı
Esad rejiminden Dera'ya topçu saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı
Esad rejiminden Dera'ya topçu saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı
Esad rejiminden Dera'ya topçu saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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