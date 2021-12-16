Son dakika... Eş zamanlı operasyonla yakalanan 9 uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildi - Haberler
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Son dakika... Eş zamanlı operasyonla yakalanan 9 uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Eş zamanlı operasyonla yakalanan 9 uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildiANKARA Ankara ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonu ile yakalanan 9 şahıs, adliyeye sevk edildi.

MARDİN (İHA) - Eş zamanlı operasyonla yakalanan 9 uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildi

ANKARA Ankara ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonu ile yakalanan 9 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu kapsamında haklarında 6 ayrı delillendirme çalışması gerçekleştirilen 9 şahsa yönelik Ankara merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara'nın Mamak ilçesinde 7, Mardin Kızıltepe'de bir olmak üzere toplam 8 adrese düzenlenen baskında 8 şüpheli ve bir suça sürüklenen çocuk yakalandı. Yakalanan şahısların evinde ve üzerlerinde yapılan aramada 780 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 17 gram taş olarak adlandırılan uyuşturucu tablet ve kullanımı halinde uyuşturucu etki doğuran 25 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheliler ve suça sürüklenen çocuk, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi gereği uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Eş zamanlı operasyonla yakalanan 9 uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildi

Son dakika... Eş zamanlı operasyonla yakalanan 9 uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildi

Son dakika... Eş zamanlı operasyonla yakalanan 9 uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildi

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İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri

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