Son Dakika: Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı: 1 ölü (3)

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Son dakika güncel haberi... VALİ: SELE KAPILAN 1 KİŞİ ÖLDÜArtvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.
13.07.2020 00:06 | Son Güncelleme: 13.07.2020 00:09
VALİ: SELE KAPILAN 1 KİŞİ ÖLDÜ
Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Vali Yılmaz Doruk, aracından inen bir kişinin sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.OTOMOBİL SELDE SÜRÜKLENDİ
Yusufeli'nde sağanak sonrası derenin yola taşması sonucu bir otomobil sürüklendi, o anlar kameraya yansıdı. Görüntü açısından çıkan sürüklenen otomobile ne olduğu ise bilinmiyor.
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Kaynak: DHA