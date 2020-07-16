Son dakika... Erzurum Ticaret Borsası
Son dakika haberi... Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,48 liradan satıldı.
16.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:01
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,48 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|26,78
|54,18
|34,48
|HTS
|Bulgur
|Kg
|3,62
|3,62
|3,62
|HTS
|Ayçiçek yağı
|Kg
|7,85
|7,85
|7,85
|HTS
|Pirinç
|Kg
|6,95
|6,95
|6,95
|HTS
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Kaynak: AA