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Son Dakika: Erzurum Ticaret Borsası

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) bulgurun kilogramı ortalama 4,08 liradan işlem gördü.

Son Dakika: Erzurum Ticaret Borsası
22.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:12

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) bulgurun kilogramı ortalama 4,08 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
YumurtaKG0,330,610,44HTS
BulgurKG3,604,154,08HTS
MakarnaKG3,404,443,67HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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