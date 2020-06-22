Son Dakika: Erzurum Ticaret Borsası
Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) bulgurun kilogramı ortalama 4,08 liradan işlem gördü.
22.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:12
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) bulgurun kilogramı ortalama 4,08 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Yumurta
|KG
|0,33
|0,61
|0,44
|HTS
|Bulgur
|KG
|3,60
|4,15
|4,08
|HTS
|Makarna
|KG
|3,40
|4,44
|3,67
|HTS
Kaynak: AA