Son dakika! Erzurum polisinden sıkı denetim

ERZURUM (İHA) - Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği (Güven Timleri) ekiplerince Erzurum'da genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimler devam ediyor.

Erzurum'da ekipler tarafından son bir ay içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde; 25 şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak/Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılarak 169,43 gr. Metanfetamin, 85,87 gr. Esrar maddesi ele geçirildi. Hırsızlık, Gasp, Kasten Yaralama suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 62 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 87 şahsa 5326 sayılı kanun kapsamında Maksat Dışı Bıçak Taşımak suçundan idari işlem yapılıp, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca ile birlikte 50 adet fişek ele geçirildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa