Emniyet Müdürlüğüne ihaleyle alınan 15 yeni araç törenle hizmete girdi - Haberler
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Emniyet Müdürlüğüne ihaleyle alınan 15 yeni araç törenle hizmete girdi

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne hurda araçların satışından elde edilen gelirle ve ihale yöntemiyle alınan 15 araç hizmete girdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne hurda araçların satışından elde edilen gelirle ve ihale yöntemiyle alınan 15 araç hizmete girdi.

İl Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ömrünü tamamlamış araçlar ve diğer malzemeler için ihale yapıldı.

İhaleye katılan 11 firma ile yapılan karşılıklı çalışma sonucunda 15 yeni araç emniyet müdürlüğü bünyesine alındı.

Yeni araçların hizmete girmesi nedeniyle emniyet müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, devletin anayasal görevinin vatandaşın canını, malını ve namusunu korumak olduğunu söyledi.

Polis ve jandarma ekiplerinin vatandaşların emrinde hizmet ettiğini belirten Memiş, "Burada kahraman askerimiz, polisimiz bir tane terör unsuru bırakmadılar. Teröristlerin bir kısmı ya teslim oldu ya da etkisiz hale getirildi." dedi.

Memiş, emniyet müdürlüğünün tüm birimlerinin görevlerini yaptığını ifade ederek, "2 yıldır pandemiyi yönetiyoruz ve bunu yönetmek hiç kolay bir iş değil. Bütün devletlerde olduğu gibi bizim de asıl görevimiz anayasal niteliklerden dolayı vatandaşın sağlığını korumak. Bu süreçte görev yapan polislerimizi kutluyorum. Hepsi vatandaşımıza çok nezaketli davrandı. Anayasal sistem ve kanunlar içinde hareket ediyoruz." diye konuştu.

Bütün vatandaşları Kovid-19'a karşı aşılanmaya davet eden Memiş, aşılamada "Mavi" kategoride yer alan Erzurum'da aşılanma sayısının daha da artması temennisinde bulundu.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer de yeni araçların alınma sürecinde ihale yapıldığını anlatarak, "11 firma bu ihaleye katıldı ve karşılıklı açık ihale ile yapılan çalışma sonucunda emniyet hizmetinde kullanılmak üzere 15 araç alındı. Hizmete aldığımız araçlarla vatandaşımıza daha iyi hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürlüğüne ihaleyle alınan 15 yeni araç törenle hizmete girdi

Emniyet Müdürlüğüne ihaleyle alınan 15 yeni araç törenle hizmete girdi

Emniyet Müdürlüğüne ihaleyle alınan 15 yeni araç törenle hizmete girdi

Emniyet Müdürlüğüne ihaleyle alınan 15 yeni araç törenle hizmete girdi

Emniyet Müdürlüğüne ihaleyle alınan 15 yeni araç törenle hizmete girdi

Emniyet Müdürlüğüne ihaleyle alınan 15 yeni araç törenle hizmete girdi

Emniyet Müdürlüğüne ihaleyle alınan 15 yeni araç törenle hizmete girdi

Emniyet Müdürlüğüne ihaleyle alınan 15 yeni araç törenle hizmete girdi

Emniyet Müdürlüğüne ihaleyle alınan 15 yeni araç törenle hizmete girdi
AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Emniyet Müdürlüğüne ihaleyle alınan 15 yeni araç törenle hizmete girdi - Haberler
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