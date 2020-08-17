Son dakika... Erzurum'daki hastanelerde Kovid-19 düzenlemesi
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Son dakika... Erzurum'daki hastanelerde Kovid-19 düzenlemesi

Son dakika haberleri... Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan ek kararla, kentteki hastanelerde düzenlemeler yapıldı.

Son dakika... Erzurum'daki hastanelerde Kovid-19 düzenlemesi
17.08.2020 19:05 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:05

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan ek kararla, kentteki hastanelerde düzenlemeler yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Vekili Yıldız Büyüker başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları aldı.

Kentte COVİD-19 pandemisinin etkilerini en aza indirmek, tanı ve tedavinin daha etkin yürütülmesi için Sağlık Bakanlığının daha önceden pandemi hastanesi olarak belirlediği Şehir Hastanesi ve diğer sağlık hizmetlerinde bazı düzenlemelere gidildi.

Kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, çocuk hastalıkları yan dal hizmetleri, nefroloji, diyaliz, yanık merkezi, gastroenteroloji ve kanser cerrahisi hariç olmak üzere diğer servislerin COVİD-19 hastalarının takip ve tedavileri için düzenlenecek.

Acil servislerde Covid şüpheli hastaların daha seri ve etkin bir şekilde tanı ve tedavilerinin başlanabilmesi, evde hasta takip ve tedavisi şeklinde değerlendirilen hastaların işlemlerinin daha seri yürütülebilmesi için gerekli planlamalar bu doğrultuda yapılacak.

Bulaş riskini en aza indirmek için Bölge Eğitim Araştırma Hastanesindeki poliklinik hizmetlerinin yan dal uzmanlıklar ve kanser cerrahisi hariç ilerleyen süreçte tekrar değerlendirilmek üzere durdurulacak.

Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde acil operasyonlar ve kanser cerrahisi hariç olmak üzere ameliyathane hizmetlerinin ilerleyen süreçte tekrar değerlendirilmek üzere durdurulacak.

Yaşlı, engelli, işe giriş ve diğer sağlık kurulu raporlarının mağduriyetlere yol açılmaması için Palandöken Ek Hizmet binasında verilecek tarzda poliklinik ve diğer ihtiyaç duyulan birimler planlanacak.

Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinin daha önceki Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında belirtildiği şekilde sadece pandemiye yönelik hizmeti devam edecek.

Nenehatun Kadın Doğum Ek Hizmet binasının mevcut rol ve faaliyetini sürdürecek.

İlimizde Covid-19 harici hastaların tanı ve tedavilerinin üniversite hastanemizde yapılmasına, bunun için üniversite hastanemizin gerek acil servis, gerekse yataklı servislerde, polikliniklerde, ameliyathane, yoğun bakımlarda ve diğer birimlerde gerekli planlamaları yapılacak.

İlimizde pandemiyle ilgili branşlarda ve personellerde ihtiyaç duyulması halinde üniversite hastanemizden Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinden de özellikle cerrahi branşlar ve yan dal uzmanlıklarda ihtiyaç duyulması halinde üniversite hastanesine görevlendirmeler yapılacak.

Ülkemizin pek çok ilinde yapıldığı gibi ihtiyaç duyulması halinde diğer kurum ve kuruluşlardan filyasyon ekiplerinde çalıştırılmak üzere görevlendirmeler yapılacak.

Sağlık Bakanlığının belirlediği ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemine tanımladığı gruplar ve filyasyon çalışmaları kapsamında olanlar hariç hiçbir kamu ve özel kurum, kuruluş çalışanlarına Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ve Halk Sağlığı Laboratuarında tarama amaçlı testler çalışılmamasına karar verildi.

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Kaynak: AA

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