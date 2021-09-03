Son dakika... Erzurum'da zabıta ekiplerine asılsız kavga ihbarıyla "Zabıta Haftası" sürprizi
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Son dakika... Erzurum'da zabıta ekiplerine asılsız kavga ihbarıyla "Zabıta Haftası" sürprizi

Son dakika... Erzurum'da zabıta ekiplerine asılsız kavga ihbarıyla 'Zabıta Haftası' sürprizi
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Erzurum'un Aziziye ilçesinde Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, asılsız ihbarda bulunarak çağırdığı personelinin "1-7 Eylül Zabıta Haftası"nı pasta sürprizi yaparak kutladı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, asılsız ihbarda bulunarak çağırdığı personelinin "1-7 Eylül Zabıta Haftası"nı pasta sürprizi yaparak kutladı.

Belediye Başkanı Orhan, zabıta ekiplerinin haftasını kutlamak için sıra dışı bir program yaptı.

Telefonla aradığı zabıta birimindeki personeli kavga ihbarıyla, belediyeye bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'ne çağıran Orhan, kısa sürede gelen ekiplerin konfetiler ve alkışlar eşliğinde "Zabıta Haftası"nı kutlayarak pasta kesti.

Sürpriz karşısında şaşıran zabıta personeli, Orhan'a teşekkür etti.

Orhan, yaptığı konuşmada, köklü geçmişe sahip zabıta teşkilatının halka hizmette önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Personele yaptığı sürprizin kendisi için de anlamlı olduğunu ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Zabıtalarımız mesai mevhumu gözetmeden sürekli sahada görev yapan, insanımızın sağlığı, huzuru ve sükuneti için özveriyle çalışan bir kesimi ve bizim de gözbebeğimizi teşkil ediyor. Görev tanımı çok geniş olan ve vatandaşın her türlü ihtiyacına koşan bir teşkilat. Bu manada biz de asılsız ihbarla hepsini bir yere toplayıp onlara bir organizasyon yapalım diye düşündük. Gördük ki teşkilatımız hızlı, çevik ve konsantre şekilde bu ihbara geldi. Farklı bir manzara ile karşılaşacaklarını ümit ediyorlardı ama sürprizle karşılaştılar. Bu organizasyon arkadaşlarımızın moral motivasyonunu artırmak adına hoş bir şey oldu. Bu vesileyle Erzurum ve tüm Türkiye'deki zabıta arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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